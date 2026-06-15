【モデルプレス＝2026/06/15】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が6月14日、自身のInstagramを更新。真っ白な衣装姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】29歳世界的スター「脚長すぎて完璧」美脚全開の“超ミニ”衣装姿◆リサ、W杯開幕式のホワイトコーデで美スタイル披露リサは「GOALS この舞台に参加できて光栄です！」と英語でつづり、写真を投稿。サッカー・ワールドカップ（W杯）、米ロサンゼルスでの開幕式でパフォ