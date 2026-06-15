バンドFTISLANDのボーカル、イ・ホンギがステージから飛び降りた後、足の痛みを訴えて倒れた。去る6月14日、イ・ホンギは自身のSNSに「絶対に裸足でステージの下に飛び降りないこと！！！めっちゃ痛い！！！」という文章とともに動画を投稿した。【写真】イ・ホンギ、「日本で嫌われている韓国人10人」に同動画は、6月13日にマカオで開催されたFTISLANDのツアー公演「2026 FTISLAND TOUR 0 - XIX - III ‘FaTe’ in MACAU」で撮影