あきんどスシローは、6月に創業月を迎えたことを記念し、『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第二弾』を6月15日から全国のスシローで開催する。「ジャンボとろサーモン」(税込110円〜)や値段そのままで通常の約2倍サイズにした「倍切り!うなぎの蒲焼き」(税込180円〜)、3つの味わいを1皿で楽しめる3貫盛りなどをラインアップする。販売期間:2026年6月15日〜6月30日※いずれも販売予定総数が完売次第終了。【スシローの日2026第二