近鉄名古屋線は15日午前11時過ぎ、三重県の白塚駅から白子駅の間の上下線で運転を見合わせました。 上り線は午前11時47分、下り線は午後0時15分に運転を再開しましたが、遅れや運休が出ています。 近鉄によりますと、三重県鈴鹿市の鼓ヶ浦駅の構内で、近鉄名古屋発鳥羽行きの特急列車に人が接触したためということです。 列車に接触した人は死亡したということで、警察が身元を調べています。