教師グループによる盗撮・画像共有事件で、横浜市の元小学校教師の男に、懲役8年の判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、横浜市の元小学校教師・小瀬村史也被告(38)は2024年から2025年にかけて、小学校で女子児童の下着を撮影し、その動画をSNSグループに送信したなどとされています。 15日の判決で、名古屋地裁は「教員という立場で児童からの信頼を利用した悪質な犯行」「教員同士で倫