ケンタッキーフライドチキンは6月19日から21日までの3日間限定で、全国の店舗において「父の日バーレル」（税込2,230円）を販売する。KFCの看板商品である「オリジナルチキン」7ピースと、「ナゲット」5ピースを詰め合わせた期間限定パック。単品を積み上げた場合の価格は税込2,790円で、560円お得に購入できるとしている。■看板商品の「オリジナルチキン」と「ナゲット」をセットに「オリジナルチキン」は、若鶏を使用したKFCの