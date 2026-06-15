世界では戦争が長引き、日本では円安・物価高が続き、給料は上がらず、生活は厳しい。不安だらけの今、どう乗り切ればいいのか。本誌連載「社会のじかん」の堀潤さんと、経済アナリストの馬渕磨理子さんにお金との向き合い方を語ってもらいました。馬渕磨理子まぶち・まりこ経済アナリスト。一般社団法人日本金融経済研究所代表理事。『LiveNewsα』（フジテレビ系）、『Nスタ』（TBS系）レギュラー。著書に『馬渕磨理子の金融