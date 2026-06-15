【蒼き鋼 重巡洋艦 タカオ】 【蒼き鋼 潜水艦 イ401】 予約開始：6月22日14時 10月 発売予定 価格 重巡洋艦 タカオ：4,950円 潜水艦 イ401：3,850円 アオシマは、プラモデル「蒼き鋼 重巡洋艦 タカオ」と「蒼き鋼 潜水艦 イ401」をそれぞれ10月に発売する。6月22日14時より受注開始を予定しており、価格は「重巡洋艦 タカオ」が4,950円