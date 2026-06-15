「火垂るの墓」 (C)野坂昭如/新潮社, 1988 Netflixは、スタジオジブリのアニメーション映画「火垂るの墓」を7月15日より日本国内に配信する。 Netflixでは、2024年9月より日本を除く190以上の国や地域で「火垂るの墓」を独占配信している。昨年の7月にも、初のスタジオジブリ作品の日本国内向け配信として同作を配信していた。 今年は「観て、感じ、考え、表現する」をテーマに、子ども向け感想文ワӦ