14日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）では「有吉と知の巨人バスツアー銀座〜東京タワー編」を届けた。その中で、しみけんのiPhone内のパスワードに“漏洩”の危険性があることが明らかになった。【予告動画】しみけん、iPhoneチェックでパスワード漏洩の可能性元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が「iPhoneもアップデートされていて、自分のアカウントとIDが漏れているか調べてくれる」と解