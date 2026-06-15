TBS系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）の公式Xが、11日に更新され、同日の生放送でレギュラーを務める同局・吉村恵里子アナウンサーが、まさかの“ポロリ”をする動画を投稿した。【動画】「久しぶりのポロリが出てしまって…」…赤面姿がかわいいTBS・吉村恵里子アナ＜一部始終＞“事件”が起きたのは「脳シャキクイズ」で、「倍にすると分解してしまう植物は？」という問題が出題された。同局・安住紳一郎アナウン