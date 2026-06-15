おやつカンパニーは、X発の人気作品「ちいかわ」デザインの『ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）』を、15日より全国にて期間限定発売する。【写真】かわいい…焼肉を楽しむちいかわたちイラストレーター・ナガノ氏が描く「ちいかわ」は、今年7月に待望の初映画化も決定している人気漫画作品。同作品内に登場する“タン塩”がベビースターラーメンになった。同商品は、焼肉の定番メニュー「タン塩」をイメージし、肉