【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）【映像】一瞬のフェイント→GKをハメた“強心臓PK”の瞬間（実際の様子）ドイツ代表のFWカイ・ハヴァーツが、ワールドカップの大舞台で強心臓ぶりを見せつけた。注目のPKを冷静に沈めると、その落ち着きぶりに称賛の声が集まっている。ドイツ代表は日本時間6月15日、グループEの第1節でキュラソー代表と対戦。ハヴァーツは