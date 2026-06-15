「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。試合後、選手たちがSNSで今後の試合への意気込みなど、サッカーファンに向けメッセージを届けた。【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット1次リーグ初戦の相手は、強豪・オランダ。後半開始早々に先制された日本は、中村敬斗のゴールですぐに同点に追い