“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。イベント出演時のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 本田紗来 】 「初新潟〜♥」オフショットに反響「天使可愛い♥」「綺麗な瞳♥」「とても良い笑顔」本田紗来さんは「初新潟〜♥」と、投稿。続けて「TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行