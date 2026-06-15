自分が成り上がるためには手段を厭わない“ゲス社長”が、不倫騒動や会社の不祥事が暴かれたことで、正妻から社長と夫の座を“電撃解任”宣告。「頼むから考え直してくれ！」と土下座するも、現実は覆らなかった。【映像】ゲス社長の“スピード土下座”6月12日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の最終回が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）