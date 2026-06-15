全国各地でクマの出没が相次いでいる。岐阜県や京都府などでは人の生活圏に近い場所に出没しており、地域では警戒が強まっている。各地で相次ぐクマ出没青森・十和田市で10日午後6時頃に撮影されたのは、大きな体を揺らしながら向かってくるクマだ。クマは目の前まで来たかと思うと、撮影者の前を横切り、茂みへと姿を消した。クマは、撮影者が自身の田んぼを確認していた最中に突然現れたという。撮影者：目の前に来ただけでも、