“ドロー発進”となったサッカー・ワールドカップの初戦。東京・丸の内では、号外が配られました。日本時間の朝5時から始まった試合。眠い目をこすりながら通勤する人の姿も…通勤客「早く（仕事が）終わるので帰って寝て。寝不足なので」「4時半から待機して（観戦した）。（仕事は午後）6時すぎまで。（Q.体力は持ちそうですか？）日本代表が元気をくれたので大丈夫」