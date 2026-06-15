サッカー元日本代表DF中沢佑二氏（48）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）の戦いぶりを称賛した。中沢氏はドロー発進となった結果について「とにかく先制されたゲームで、追いつくって物凄く難しいことであって。ダメ―ジは圧倒的にオランダの方が大きいと思いますし、とにかく