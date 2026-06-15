サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１５日、グループリーグＥ組のコートジボワール―エクアドルの試合が行われ、コートジボワールが１−０で勝利した。コートジボワール１―０エクアドルコートジボワールが試合終了間際の決勝点で白星発進した。相手の堅守に苦しんだが、９０分にディアロがクロスを鮮やかに流し込んで均衡を破り、そのまま逃げ切った。エクアドルは１２本のシュートを放つも枠内はわ