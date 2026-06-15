【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月14日／サルト・サーキット）【映像】真っ暗闇で320km/h超バトル！捉えた狂気の瞬間現地時間13日午後4時にスタートした今年の「ル・マン24時間レース」は、8時間が経過して14日へ日付を跨ぐ。夜のサーキット、視界が限られる中で320km/hを超えるトップスピードでトヨタとキャデラックが首位争いを繰り広げるエキサイティングな一幕を捉えた。15番手スタートのトヨタ8号車は、早めにピットへ入