物価高で牛肉消費が低迷する中、子牛の取引価格が上昇しています。肉用の子牛は繁殖農家と肥育農家が20カ月ほど育ててから出荷されていますが、物価高を受けて牛肉離れが進む中、牛肉消費は6年連続で減少しています。牛肉の需要が減る中、子牛の取引価格は80万円の大台を超える高値で推移し、4月は最高値を9年ぶりに更新しています。関係者からは、「消費者が牛肉に手を出しにくくなっているうえに、中東情勢によるエサ代の高騰が