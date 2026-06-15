「ただいま、クズの皆様。」――藤原竜也さん演じる“国民的クズ”カイジが7年ぶりにスクリーンへ帰ってくる！シリーズ第4弾『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日(金)に全国公開されることが決定し、ティザーポスターと超特報映像が解禁された。原作は今年で連載30周年、シリーズ累計発行部数は3000万部を超え、実写版も過去3作すべてがヒットを記録してきた人気シリーズだ。【画像】原作者・福本伸行さんが描き下ろし