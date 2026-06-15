毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のハンディファンです。100円ショップから大手家電量販店まで、夏の定番商品として、現在かなりの数のモデルが店頭展示されているハンディファン。これまではキラキラ系のデザインの商品が主力でしたが、今年は?男性向け?をアピールした商品が充実していることに注目なんです。カラーは男性がお仕事中のデスク周辺でも使いやすい黒や濃紺