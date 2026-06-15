タレントのつるの剛士さんは6月15日、自身のInstagramを更新。娘が撮影した寝落ち姿を公開しました。【写真】つるの剛士の寝落ち姿が話題に「足ピーンかわいい」つるのさんは「娘から送られてきた。またソファーで寝てしもて、2026梅雨。おはようございます」とつづり、1枚の写真を公開。ソファの上で仰向けになり、片脚を上げた状態で眠るつるのさんの姿が写っています。顔の上には本が置かれており、勉強中にそのまま寝落ちして