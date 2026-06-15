不動産投資は思ったより身近な存在不動産投資というと、家賃収入を得るためにマンションを購入したり、アパート経営を始めたりするイメージがあるかもしれません。しかし、そうした投資には多額の資金が必要なうえ、入居者対応や建物管理などの手間も発生します。そのため、「不動産投資に興味はあるものの、ハードルが高い」と感じる人も少なくありません。そのような人にとって選択肢となるのが、J-REIT（不動産投資信託）です。