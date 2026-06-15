モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。秋にソニーミュージックからメジャーデビューすることを報告しました。【写真】みりちゃむの近影ショット「めちゃビジュいい!」みりちゃむさんは「リリイベありがとうございました秋にソニーミュージックからメジャーデビューするってよ！今日知った!!!笑((ファンが撮ってくれた写真が良すぎるからみて」とつづり、写真を2枚載せています。ティア