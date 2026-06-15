「食後の“だっこせがみ隊”が現れた」【動画10秒】「抱っこしてー！」 シャカシャカ猛アピールそんなコメントとともに公開されたのは、マルチーズの「るうぼい」くん（3歳・男の子）の姿をとらえた動画です。二足立ちになったるうぼいくんは、両前足で飼い主さんの体をちょいちょい。どうやら、るうぼいくんにとってこの仕草は、「抱っこして」とアピールするときのもののようです。大きな瞳をキラキラ輝かせながら訴えるその姿は