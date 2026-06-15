重慶市武隆区と両江新区を結ぶ高速道路「武両高速」の主要工事である鳳来大溪河特大橋の鋼・コンクリート複合桁が6月12日、順調に接合を完了し、工事は橋面および付帯施設の施工の最終段階へと移りました。鳳来大溪河特大橋は全長1136．7メートル、主径間は580メートルで、橋面と河面との最大高低差は310メートルを超えます。大溪河の深い渓谷をまたぐ構造で、鋼材の総使用量は2万5800トンに達し、中国の山岳地帯における超大型橋