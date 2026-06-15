言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、再現した控え、自分を律する心構え、そして寒冷な時期の到来を告げるものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。う□□つ□□みは□□もヒント：原本とそっくり同じ内容を作成する行