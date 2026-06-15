東海理化が描く未来の車室空間人とくるまのテクノロジー展2026inYOKOHAMAで見えた提案とはクルマが単なる移動手段から安全で快適な居住空間へと役割を広げる中、ユーザーインターフェースも大きな転換期を迎えています。パシフィコ横浜で5月末に開催された「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」にて、東海理化は次世代のモビリティライフを見据えた技術を披露しました。テーマの「人に寄り添うモビリティ」が示