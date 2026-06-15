「ヨックモック」の人気菓子「シガール」から着想を得た新商品「クーシェ」が、6月19日（金）から毎日11時00分、14時00分、17時00分に、「ヨックモック 東京駅一番街店」限定で販売される。【写真】サクサク＆なめらか食感！「クーシェ」詳細■まるで“飲むシガール”今回数量限定で登場する「クーシェ」は、本商品用にアレンジされたラングドシャー生地​の中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリー