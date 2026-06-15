かつての“決意表明”が再び、脚光を浴びている。小川航基が北中米Ｗ杯のメンバーに選ばれた際、古巣の横浜FCは公式Ｘで、23年夏にオランダへ移籍した際のコメントを再掲。小川は「次のワールドカップで点を取るのは僕です」と高らかに宣言していた。迎えたＷ杯初戦のオランダ戦。ベンチスタートだった小川は、１−２で迎えた75分に途中出場。そして88分、右CKに打点の高いヘッドで合わせる。シュートは鎌田大地の頭をかすめ