相手にとっては、ショッキングなドローだったのだろう。現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表は強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。ニ度のリードを許すも追いつき、２−２の引き分けに終わった。50分に先制を許した日本は57分に中村敬斗が同点弾。64分に勝ち越されたものの、88分に小川航基のヘッドに鎌田大地が頭で触って同点ゴールを決め、土壇場でタイスコアに持ち込