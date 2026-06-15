森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦した。スコアレスで迎えた50分、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングで先制点を奪われた日本は、57分に中村敬斗の鋭い一撃でスコアを振り出しに戻す。さらに64分、クリセンシオ・サマービルに狙いすました左足シュートを決められて勝ち越されるも、88分に小川航基のヘッドが、鎌田大地の頭をかすめて