今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『空亡OP/初音ミク「Heaven’s Fall Requiem」』という凛音（Rion）さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）架空アニソン祭2026投稿曲！作詞、作曲、イラスト、映像…全編個人制作のぼっち系ボカロ女子。半年ぶりの新作になります！和楽器３部作の第１部の予定！﻿空亡OP/初音ミク「Heaven’s Fall Requiem」架空のアニメ曲を制作し、動画を投稿するユーザー企画