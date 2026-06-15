無期限での活動休止を発表した女性ラッパーユニット・chelmicoのMamikoこと鈴木真海子が、15日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車”を公開した。【写真】「カブリオレだ」とスチャダラパー・Boseが反応したchelmico・鈴木真海子“オシャレすぎる”愛車の全貌鈴木は、「マイカー」というコメントとともに、運転席に座った自身の写真を投稿。左ハンドルで、クラシカルなインパネやベージュのシートなどが印象的となってい