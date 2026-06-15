6月13日夜、新潟県五泉市内の住宅で、持っていた鉄パイプを使い駐車していた車2台を叩き壊したとして58歳の男が現行犯逮捕されました。 器物損壊で現行犯逮捕されたのは、五泉市村松に住む無職の男(58)です。 男は6月13日午後9時半ごろ、五泉市内の住宅で、駐車していた軽自動車と普通乗用車の2台を持っていた鉄パイプで叩き壊しました。 警察によりますと、軽自動車は前方の運転席側のライトが壊されたほか、普通乗用車は前方