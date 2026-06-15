セクシー女優の神宮寺ナオ（29）が、15日発売の『週刊プレイボーイ』26号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】口元に手を当て四つん這いになった神宮寺ナオ神宮寺は、1997年2月15日生まれ、神奈川県出身。2017年にAVデビュー。以降、多くの作品に出演し、独自の存在感を放つトップ女優のひとりとして業界をけん引。現在は「マドンナ」「ムーディーズ」の専属女優として活躍している。『週プレ』初撮り下ろしとなる今回