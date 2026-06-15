大分県宇佐市の県道で14日午後、乗用車がガードレールに衝突し、車に乗っていた親子3人が病院に搬送され、このうち56歳の母親が死亡しました。 【写真を見る】乗用車がガードレールに衝突、親子3人搬送56歳の母親が死亡大分・宇佐市 14日午後4時50分頃、宇佐市上庄の県道・和気佐野線で、乗用車が道路脇のガードレールに衝突しました。 この事故で乗用車に乗っていた杵築市猪尾の派遣