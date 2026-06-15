高市首相は１５日午前、米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意したことを巡り、自身のＸ（旧ツイッター）で「事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する」と表明した。ホルムズ海峡の「自由で安全な航行」が実際に確保されるとともに、イランの核問題を巡る最終的な合意が一日も早く実現することを「強く期待する」と書き込んだ。茂木外相も同様の内容の談話を発表した。木原官房長官は１５日午前の記者会見で、ホルムズ