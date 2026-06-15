日本銀行は15日から2日間、金融政策決定会合を開きます。植田総裁が入院中のため欠席する異例の会合ですが、政策金利は、1.0パーセントに引き上げられる見通しです。日銀はこれまで、中東情勢の日本経済への影響を見極めてきましたが、幅広い品目で値上げの動きがあり、物価の上昇にもつながる円安傾向も続いています。今回の会合を前に、日銀内からは物価の上振れを抑えるべきとの声が多く聞かれていて、今回の会合で、政策金利は