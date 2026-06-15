サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。オランダの高さに屈せずヒヤリとするようなオランダの決定機に日本の守護神・鈴木彩が立ちはだかった。Ｗ杯初出場ながら好セーブを連発し、大きな勝ち点１を引き寄せた。前半立ち上がり、相手ＦＷ