１５日のＮＨＫ「あさイチ」は冒頭、連続テレビ小説について語る「朝ドラ受け」でなく、同局が生放送したサッカーＷ杯の日本対オランダ戦の話題で始まった。この日の同番組はＷ杯特集。オランダ戦は２―２の引き分けだった。朝ドラ「風、薫る」が終わると、日本の得点シーンのハイライト映像が流れた。スタジオに切り替わると、博多大吉らが旗を振り、鈴木奈穂子アナウンサーがタオルマフラーを掲げた。視聴者へのあいさつ後