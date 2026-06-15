北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）、日本はＷ杯準優勝３回の強豪オランダに２―２で引き分けて勝ち点１を獲得した。Ｗ杯初出場の日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）が、スーパーセーブ連発でゴールマウスを死守。レジェンドも大絶賛する活躍で、貴重な勝ち点１の確保に貢献した。鈴木彩は前半３分、オランダのＦＷドニエル・マレン（ローマ）にゴールから至近距離で強烈なシュートを