【テキサス州ダラス１４日（日本時間１５日）発＝森下久】森保ジャパンが劇的ドローで上々のスタートだ。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦で、日本がオランダに２度のリードを許しながら追いつき２―２で引き分けた。ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）、さらにＦＷ小川航基（２８＝ＮＥＣナイメヘン）とＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）の“Ｗヘッド”で執念の勝ち点１をゲット。次戦のチュニジア戦（２０日＝同２１