日本代表は１４日（日本時間１５日、米国・ダラス）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦となるオランダ戦で先制点を許すも、終了間際の後半４３分にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が同点弾を決めて２―２で引き分けに持ち込んだ。この熱戦を終え、英公共放送「ＢＢＣ」は「分析…日本の精神が報われた」と紹介。「このエンターテインメント性の高いグループＦの開幕戦において、彼らは今大会で大きなインパクトを与えることが