ブラジル・リオデジャネイロ市の公営IT企業IplanRIOが開発したと発表したAIモデル「Rio 3.5 Open 397B」について、既存のAIモデル2つを約6対4の割合で混ぜたものではないかとの指摘が登場しました。指摘を受けた公開ページは内容が書き換えられ、IplanRIO側は「途中段階のモデルを誤ってアップロードした」と説明しています。Rio-3.5-Open-397B ≈ 0.6 x Nex-N2_pro + 0.4 x Qwen · Issue #4 · nex-agi/Nex-N2https