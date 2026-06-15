サッカー元日本代表の鈴木啓太氏が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で日本がオランダと２―２で引き分けたことについてコメントした。鈴木氏は格上のオランダ相手にドローという結果を評価しつつも「ベスト８、４そして優勝を見据えた時にはまだ差があるというのは否めない。１つ１つのプレーの質、イージーな所でのミスとか。まだ見ぬ