元日本サッカー協会会長の川淵三郎氏が１５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。日本代表のドラマチックな同点劇に歓喜した。サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）、日本代表はオランダと２―２で引き分けた。日本は１ー２とリードされていた後半４３分、コーナーキックから小川航基―鎌田大地のヘッド弾で同点に追いついた。２度リード許すも、食らいつくしぶとさを見せた。これ